الامارات | حاكم أم القيوين: ذكرى تعزز روح الاتحاد في نفوسنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن ذكرى عيد الاتحاد الـ53 تعزز روح الاتحاد في نفوسنا، وتجسّد مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة، والإنجازات الكبيرة، والمواقف المشهودة وقوة الإرادة، وشموخ العزيمة ورسوخ القناعة.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ53: «إنه يوم نعبّر فيه عن اعتزازنا وفخرنا بما حققته الإمارات وقادتها الكرام وشعبها العزيز من نهضة شاملة، حتى غدت نموذجاً وحدوياً فريداً وصرحاً قوي الأركان، جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول، وينظر لها العالم نظرة احترام وتقدير وإعجاب لما حققته من مكتسبات وإنجازات سياسية واقتصادية وعلمية وعملية، جعلتها في مصاف الحضارات الإنسانية الزاهرة».

وأضاف سموه: «الإمارات تعيش هذه الأيام احتفالات عيد الاتحاد، وهي مناسبة نستذكر فيها مؤسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد أنجز حلم الوحدة على يديه، وبتوفر الإرادة السياسية والرؤية الصائبة لإخوانه المؤسسين، لتمثل دولتنا الاستثناء في التاريخ العربي المعاصر، باعتبارها الحالة الأنجح، والنموذج الأكثر تماسكاً، وتجانساً، واستقراراً، وازدهاراً».