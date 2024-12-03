الامارات | 15 ديسمبر.. آخر موعد لتطبيق خصم الـ 50% على المخالفات المرورية في عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت القيادة العامة لشرطة عجمان بأن قرار خفض المخالفات المرورية بنسبة 50%، بناءً على توجيهات سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، ينتهي 15 ديسمبر الجاري، ويشمل جميع أنواع المخالفات المرتكبة في عجمان قبل 31 أكتوبر 2024، مع إلغاء الحجز والنقاط المرورية، وبدأ سريان القرار في الرابع من نوفمبر الماضي.

وتفصيلاً، أوضحت القيادة العامة لشرطة عجمان، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه يتبقى حالياً 12 يوماً على سريان قرار خصم الـ50% على المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارة، ودعت الراغبين في الاستفادة من القرار إلى سرعة سداد المخالفات للحصول على الخصم قبل انتهاء مهلته.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي،

قائد عام شرطة عجمان، إن قرار الخفض ينطبق على جميع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة عجمان قبل تاريخ 2024/10/31، مع إلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية المسجلة، باستثناء المخالفات المشددة، تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز سلامة الطرق، وذلك ضمن جهود شرطة عجمان لإسعاد جميع المتعاملين وللتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين والقاطنين بالإمارة.

وأوضح أن المخالفات المشددة المستثناة من قرار الخفض هي مخالفة قيادة المركبة الخفيفة أو الثقيلة بطريقة تعرّض حياة قائدها أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، ومخالفة قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز، ومخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80 كم في الساعة، ومخالفة إحداث تغيرات في المركبة من دون ترخيص، ومخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، مع إلغاء الحجز فقط للمركبات الخفيفة والدراجات الآلية.

ودعا قائد عام شرطة عجمان جميع أصحاب المركبات إلى الاستفادة من القرار بسداد المخالفات المتراكمة، والامتثال لقواعد المرور لضمان السلامة المرورية، وأشار إلى أن قرار الخصم جاء بهدف مراعاة ظروف الأفراد اجتماعياً واقتصادياً والتخفيف عنهم، وحرصاً من شرطة عجمان على تعزيز استمرارية التنمية، وتسخير السبل الكفيلة بإسعاد المتعاملين، وإنجاز أعمالهم من دون تعطيل مصالحهم، متمنياً السلامة للجميع.

سلطان بن عبدالله النعيمي:

. قرار الخفض يشمل المخالفات المرتكبة في عجمان قبل 31 أكتوبر 2024، مع إلغاء الحجز والنقاط المرورية.