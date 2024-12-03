الامارات | حميد بن راشد: يوم فخر بدولة الازدهار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن عيد الاتحاد هو يوم فخر نعرب فيه عن اعتزازنا بدولتنا التي حققت إنجازات عملاقة تقودنا إلى مستقبل مشرق، وخطت خطوات واسعة نحو تعزيز الاستقرار والتنمية والازدهار.

وأضاف سموه، في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ53: «في الذكرى الـ53 لتأسيس الاتحاد، يطيب لنا أن نتقدم بأصدق التهاني والأمنيات بدوام الصحة والعافية والسعادة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم، راجياً المولى العلي القدير أن يعيد علينا جميعاً هذا اليوم المجيد وبلادنا تنعم بالمزيد من الاستقرار والأمن والرخاء»، وتابع سموه: «تحلّ ذكرى عيد الاتحاد لتبعث فينا مشاعر الفخر بدولة مرموقة سبقت الكثير من الدول بتقدمها ونهضتها، وحرصها على تحقيق أرفع صور الرفاه لشعبها، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، وبسواعد أبنائها التي تتحدى وتقهر المستحيل».