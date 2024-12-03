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عروض غنائية في قرية التراث بالفقيت

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ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

شهدت قرية التراث بالفقيت احتفالات شعبية وطنية بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي ومشاركة واسعة من أبناء المنطقة.
وتضمن الحفل فقرات تراثية ومسابقات وألعاباً شعبية، وقدمت الفرق الشعبية عروضاً غنائية استعرضت فيها الموروث الثقافي الموسيقي والغنائي للإمارات.
كما أحيت قبيلة الظهوريين الحفل من خلال تقديم أهازيج شعبية تراثية منها «العارضة، والوهابية، والندبة، الرواحة».
وعرضت المقتنيات التراثية إلى جانب الحرف النسائية القديمة والمأكولات الشعبية التي تشتهر بها الإمارات، بالإضافة إلى فرق الفنون الشعبية التي قدمت الأغاني التراثية. وعبّر المشاركون في الاحتفال عن سعادتهم الغامرة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، متمنين لقيادة وشعب الإمارات دوام العز والأمن والإنجاز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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