«الاتحادي للمعلومات الجغرافية» يطلق النسخة الورقية للأطلس الوطني للإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أطلق المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية مشروع الأطلس الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسخته الورقية، وذلك بالتزامن مع عيد الاتحاد الثالث والخمسين. ويشكل الأطلس الوطني مرجعاً رسمياً يوفر المعلومات الجغرافية، والمؤشرات، والصور الجوية، وصور الأقمار الاصطناعية، مع إبرازها في سياق جيومكاني وزمني يمتد عبر إنجازات الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية. ويتضمن كتاب الأطلس الوطني فصلاً خاصاً عن مسار الدولة التاريخي، الذي يعرض تأسيس الاتحاد الذي عمل عليه الآباء المؤسسون منذ عام 1968 وحتى الإعلان عن دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1971.

وتعد هذه النسخة تجسيداً لنجاح الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية، وتطلعات الحكومة المستقبلية للسنوات القادمة، كما أنها تمثل مصدراً موثوقاً للبيانات، حيث تجمع بين المعلومات الجغرافية والتحليل المكاني الجغرافي، مما يمكن القارئ من التعرف على التطور الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل الجهود المستمرة والرؤى المستنيرة للقيادة الرشيدة.