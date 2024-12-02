الامارات | أنور قرقاش: "وقفة ولاء" في يوم عيد الاتحاد يعكس إرادة شعب مخلص وقيادة حكيمة

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شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: "وقفة ولاء" في يوم عيد الاتحاد يعكس إرادة شعب مخلص وقيادة حكيمة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 ديسمبر 2024
قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة على منصة "إكس": "بمشاعر الفخر والاعتزاز حضرت حفل الذكرى العاشرة للخدمة الوطنية "وقفة ولاء" نبارك للوطن هذه الاحتفالية العظيمة التي تضاف إلى مسيرته المشرقة".
وختم معاليه بالقول: "وقفة ولاء في يوم عيد الاتحاد يعكس إرادة شعب مخلص وقيادة حكيمة. نسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان والرخاء".
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