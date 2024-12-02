البعثة الإماراتية الإغاثية في غزة تحتفي بعيد الاتحاد

ابوظبي - سيف اليزيد - احتفلت البعثة الإماراتية الإغاثية في غزة، بعيد الاتحاد الـ 53 للدولة، بمشاركة فلسطينية من العاملين والمتطوعين في«عملية الفارس الشهم 3» في قطاع غزة.

ورحب حمد النيادي، رئيس البعثة الإماراتية الإغاثية، بالمشاركين في احتفال دولة الإمارات بعيد الاتحاد، معبراً عن تقديره وامتنانه للشعب الفلسطيني لمشاركتهم في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الإماراتية. من جهته هنأ أشرف جمعة، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 للدولة، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين، مشدداً على أن روابط المحبة والاعتزاز بين فلسطين والإمارات نسجها التاريخ وأيادي الخير الممتدة من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والتي ساعدت الفلسطينيين. وقام رئيس البعثة وقيادة العمل الإنساني في غزة، بزيارة المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفى الميداني الإماراتي، واطمأنوا عليهم بعد تلقيهم الرعاية الصحية.