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الامارات | رئيس الدولة لشعب الإمارات: في عيد الإتحاد.. شكراً على كل ما تبذلونه من أجل هذا الوطن

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة لشعب الإمارات: في عيد الإتحاد.. شكراً على كل ما تبذلونه من أجل هذا الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً،

في عيد الإتحاد... نفخر بالإمارات.. ونفخر بشعب الإمارات من مواطنين ومقيمين..

شكراً على عزيمتكم..
شكراً على جهودكم..
شكراً على كل ما تبذلونه من أجل هذا الوطن..

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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