الامارات | رئيس الدولة لشعب الإمارات: في عيد الإتحاد.. شكراً على كل ما تبذلونه من أجل هذا الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً،

في عيد الإتحاد... نفخر بالإمارات.. ونفخر بشعب الإمارات من مواطنين ومقيمين..

شكراً على عزيمتكم..

شكراً على جهودكم..

شكراً على كل ما تبذلونه من أجل هذا الوطن..