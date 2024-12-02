الامارات | شرطة الفجيرة تحذر من استخدام «أدوات رش المياه» في المناطق السياحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت القيادة العامة لشرطة الفجيرة مرتادي المناطق السياحية من استخدام أدوات الرش وخراطيم المياه أو ما شابهها، مؤكدة أن هذه التصرفات تشكل تهديداً لسلامة الأفراد وراحتهم، وتؤثر سلباً في الأجواء العامة.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة «إكس»، أمس، أنها ستتعامل بحزم مع المخالفين، وستتم إحالتهم إلى النيابة العامة، حيث تصنف هذه الأفعال ضمن الجرائم التي تشمل تعريض حياة الآخرين للخطر، والاعتداء على سلامة الأفراد وراحتهم.

ودعت القيادة العامة الجمهور إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في الإمارة، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على أجواء آمنة وممتعة للجميع، خصوصاً في المناطق السياحية التي تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار.

وبينت أهمية اتباع إجراءات السلامة خلال المخيمات والاحتفالات الوطنية لتفادي الحوادث، حيث تشمل التعليمات منع استخدام أدوات الرش الترفيهية لإيذاء الآخرين، وحظر الأنشطة المزعجة باستخدام أدوات الضجيج، ومنع اصطحاب الحيوانات المفترسة أو استخدام الدراجات النارية والألعاب النارية، إلى جانب الالتزام بعدم تصوير أو نشر المقاطع المخلة بالآداب العامة.

وأكدت الشرطة ضرورة احترام خصوصية العائلات، وتجنب التجمعات الشبابية في المناطق السكنية، مع الالتزام باستخدام عَلَم الدولة بطريقة لائقة، واحترام الآخرين، وعدم التسبب في إزعاجهم، لافتة إلى أن المناطق تخضع لمراقبة دقيقة باستخدام طائرات «الدرون»، وذلك لضمان السلامة وتطبيق القوانين.

وفي إطار تعزيز السلامة المجتمعية، وبناءً على توجيهات سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، كانت شرطة الفجيرة أعلنت، أخيراً، تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، بمناسبة عيد الاتحاد الـ53.

وأوضحت الشرطة أن التخفيض يسري، اعتباراً من الثاني من ديسمبر 2024 ولمدة 53 يوماً، على المخالفات المرورية المسجلة قبل الأول من ديسمبر 2024، مع إلغاء النقاط المرورية وقيمة حجز المركبات.

وأكدت الشرطة أن التخفيض لا يشمل المخالفات المشددة، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين للاستفادة من هذه المبادرة، وضمان أجواء آمنة وممتعة للجميع.

شرطة الفجيرة:

. وسائل اللعب بالمياه تصرفات تشكّل تهديداً لسلامة الأفراد وراحتهم، وتؤثر سلباً في الأجواء العامة.