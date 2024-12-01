الامارات | رئيس الدولة وولي عهد السعودية يبحثان العلاقات الأخوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة.

ورحب سموه خلال اللقاء ـ الذي جرى في قصر الروضة في مدينة العين ــ بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في بلده دولة الإمارات .. وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين.. فيما نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وتمنياته لدولة دوام التقدم والازدهار.

وهنأ صاحب السمو ولي العهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 للدولة.. معرباً عن تمنياته للإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والرفعة.

وبحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته في ضوء الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى أهمية دفع العمل الخليجي المشترك.. مؤكدين في هذا السياق حرص البلدين على دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك ويسهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة..كما شددا على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي وذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء..المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط..مؤكدين أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الاقليمي وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها إضافة إلى العمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.

وأقام سموه مأدبة عشاء تكريماً لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وكان صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية قد وصل في وقت سابق اليوم إلى مدينة العين في زيارة أخوية إلى الدولة يرافقه خلالها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة .. حيث كان في مقدمة مستقبلي سموه في المطار .. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

كما كان في الاستقبال .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.