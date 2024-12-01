سيف بن زايد: الإمارات نموذج فريد للدولة المتحضرة الفتية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية «تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ 53، مواصلةً مسيرتها الريادية، بفضل ما حققته من إنجازات ومكتسبات تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

وأضاف سموه «عام تلو عام، نجدد الاحتفال بتلك المسيرة الزاهية لدولتنا الحبيبة الإمارات، التي تفتخر بإنجازات رائعة وتجني ثمار جهود الأباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، ومن تلك الرؤى السديدة للقائد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تسير الإمارات بخطواتها الواثقة وفق نهجٍ راسخ من الاعتدال والتسامح والذي بلغت بفضله أعلى مراتب الرقي والمجد والازدهار، وأضحت اليوم نموذجاً فريداً للدولة المتحضرة الفتية، التي تواصل تعزيز مكانتها على الصعيد الدولي، محققةً إنجازات تلهم العالم أجمع».

وتابع سموه: «إننا اليوم نحتفل ونواصل مسيرة التميز والريادة بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويعاضده سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، ونوابهم وأولياء عهودهم، وكلنا ثقة بأن مستقبل الإمارات أكثر إشراقاً وتحقيقاً للإنجازات النوعية».

وقدم سموه التهاني والتبريكات للإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، والمقيمين على أرضها الطيبة بهذه المناسبة، ووجَّه تحية خاصة إجلالاً وإكباراً لقواتنا المسلحة الأبية، حامية حمى الوطن، وللقوات الأمنية الساهرة على أمن الوطن وحامية منجزاته الحضارية، ملؤها الإجلال والإكبار لقواتنا المسلحة الأبية، الحصن الحصين في وجه التحديات لحماية حمى الوطن، ولقواتنا الأمنية الساهرة على أمن الوطن وحفظ منجزاته الحضارية، فهم جميعاً السواعد التي تحمي وتبني وتصون عزة الإمارات ومجدها.