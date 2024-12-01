الامارات | ضاحي خلفان: ما حققته الإمارات خلال 53 عامًا إنجاز فريد في تاريخ بناء الدول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن ذكرى عيد الاتحاد الـ53 تمثل مناسبة وطنية لتأمل المسيرة المتميزة التي شهدتها الدولة منذ تأسيسها في الثاني من ديسمبر عام 1971، مشيدًا بالجهود التي قادها الأباء المؤسسون لتحقيق نهضة شاملة وضعتها في مصاف الدول المتقدمة عالميًا.

وأوضح معاليه في كلمة بهذه المناسبة أن الاتحاد الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وبمشاركة المؤسسين الأوائل، انطلق بإرادة قوية ورؤية واضحة نحو بناء دولة عصرية. وأضاف أن القيادة الرشيدة للدولة ، تواصل البناء على تلك الأسس الراسخة بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

وأشار معاليه إلى أن الإمارات استطاعت خلال العقود الخمسة الماضية أن تحقق إنجازات نوعية في مختلف المجالات، من بينها التقدم في مؤشرات التنافسية العالمية، وتحقيق إنجازات علمية وتقنية رائدة مثل الوصول إلى الفضاء. وأكد أن هذه النجاحات تأتي انعكاسًا للرؤية الاستراتيجية المتكاملة التي وضعتها القيادة الحكيمة والتي ترتكز على تطوير الإنسان الإماراتي باعتباره محور التنمية وأساسها.

وأضاف معاليه: "ما حققته دولة الإمارات خلال 53 عامًا يُعد إنجازًا فريدًا في تاريخ بناء الدول. في حين أن هذا الزمن يُعتبر قصيرًا وفق معايير المؤرخين، إلا أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة التي تحلى بها المؤسسون جعلت من هذا الاتحاد نموذجًا عالميًا يُحتذى به".

وأكد معاليه أن القيادة الرشيدة نجحت في استثمار الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة تُلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، مع الحفاظ على تلاحم قوي بين القيادة والشعب، مما ساهم في تعزيز استقرار الدولة وأمنها ورفعتها.

ورفع معاليه أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات الكريم، داعيًا الله أن يحفظ الإمارات قيادةً وشعبًا وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والازدهار.