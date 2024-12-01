رفع قيمة جوائز مهرجان السلع البحري إلى 4.5 مليون درهم

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان السلع البحري اليوم رفع قيمة الجوائز وزيادة عدد المسابقات في المهرجان، لتصل إلى 4.5 مليون درهم، موزعة على 73 مسابقة تشمل أكثر من 1500 جائزة.

وتقام فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان السلع تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، يوم الأربعاء المقبل على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة، ويستمر لمدة 5 أيام، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ويشهد المهرجان مسابقات بحرية ورياضية وشاطئية، وتراثية فضلا عن الألعاب الشعبية، والفعاليات المجتمعية والترفيهية للفئات العمرية المختلفة.

وتشمل المسابقات سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق براكة للبوانيش الشراعية، وبطولة السلع لصيد الشعري، وبطولة الهدد، وسباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، بالإضافة الى المسابقات التراثية والألعاب الشعبية، وعدد من الفعاليات المجتمعية والترفيهية.

ومن المسابقات التي تمت إضافتها لبرنامج المهرجان مسابقة أجمل صورة، ومسابقة أجمل فيديو، ومسابقة أجمل لوحة فنية (رسم)، بالإضافة إلى مسابقات الحرفيات (أكبر كمية غزل، أكبر كمية رقاق، أكبر كمية سدو، أكبر ميدالية بالخيوط، خطام الناقة)، كما تم إضافة فئة (زاجل ام 12) لبطولة الهدد، وإضافة 5 أشواط لمسابقة الطبخ مخصصة لفئة الرجال، و5 أشواط في نفس المسابقة لفئة الأطفال.

ويحرص مهرجان السلع البحري من خلال مسابقاته وفعالياته المتنوعة إلى إحياء التراث البحري المحلي، والحفاظ على الهُوية الوطنية، وصون التراث الإماراتي، وتعريف الجمهور من المواطنين والمقيمين والسيّاح بأهمية التراث البحري وتراث الجزر الإماراتية، إضافة إلى دعم النشاط السياحي والتنمية الاقتصادية في منطقة الظفرة.