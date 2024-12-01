الامارات | شما المزروعي: عيد الاتحاد مناسبة وطنية تاريخية نستذكر فيها إرث الآباء المؤسسين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع إن عيد الاتحاد مناسبة وطنية تاريخية نستذكر فيها الإرث والأثر العظيم الذي غرسه الآباء المؤسسون، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "طيب الله ثراهما"، وإخوانهما الذين آمنوا بأن بناء الاتحاد يبدأ ببناء الإنسان وتنمية المجتمع.

وأضافت معاليها: أصبحت الإمارات قصة نجاح مُلهمة للعالم، ليس فقط بما حققته من إنجازات، بل بما زرعته من قيم الاتحاد، التي جمعت بين التنوع والانسجام، وبين الطموح والعمل الدؤوب، لتتحول هذه الأرض إلى منصة للفرص، ومجتمع يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت بهذه المناسبة، الجميع إلى التمسك بروح الاتحاد، والعمل على تعزيز مكانة الإمارات كواحة للابتكار والريادة" وكل عام واتحادنا أكثر قوة، وشعبنا وقيادتنا في تقدم وسعادة".