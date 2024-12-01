الامارات | قطاعات شرطة أبوظبي تحتفي بعيد الاتحاد الـ 53 وتشيد بإنجازات مسيرة الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت قطاعات شرطة أبوظبي بعيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة مشيدة بمنجزات مسيرة وطن الخير والعطاء الشاملة التي تجسد معاني الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة.

وجدد مديرو القطاعات بشرطة أبو ظبي، ولائهم وانتمائهم، للوطن وقيادته الحكيمة التي تبادلهم الحب بالحب، والوفاء بالوفاء، معتبرين عيد الاتحاد الـ 53، المحطة الأهم في حياة أبناء الإمارات التي يعلو شأنها بمنجزاتها الحضارية معربين عن اعتزازهم بإنجازات المسيرة الاتحادية ومستحضرين جهود المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه " الذي أرسى دعائم بناء دولة عصرية ترتكز على العمل المؤسسي في دولة لا تعرف المستحيل، وتتخطى أحلامها السماء.

وأقيم حفل أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين بحضور اللواء ثاني بطي الشامسي مدير اكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية و احتفال قسم شؤون مسرح الجريمة في مدينة العين بحضور سعادة هلال محمد الكعبي عضو المجلس الوطني الاتحادي و مديريات الشرطة بحضور عدد كبير من الضباط والمنتسبين الذين عبروا عن اعتزازهم بمسيرة إنجازات الاتحاد الظافرة، واشتمل الحفل على تقديم الأهازيج الوطنية وعروض الفنون الشعبية المعبرة وفقرات بمشاركة فرقة موسيقى شرطة أبوظبي والقصائد الشعرية المعبرة عن مسيرة إنجازات الوطن.

وبدأ حفل إدارة التأهيل الشرطي في مدينة العين بطابور العرض العسكري المتميز للمستجدين وهم يحملون علم الدولة أمام مبنى الإدارة وعلى أنغام معزوفات موسيقى شرطة ابوظبي بمشاركة خيالة شرطة ابوظبي وقسم التفتيش الأمني k9 وأدى المشاة قسم الولاء والهتاف بحياة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة وتضمنت فعاليات الحفل عدد من الفقرات المتميزة منها لوحات فنية وتراثية بإداء أطفال روضة الطوية ، و مركز العين لرعاية وتأهيل المعاقين ،وقدم أبطال شرطة الغد استعراضاً نال على إعجاب الحضور، وفقرة لأطفال حضانة الوردي والأزرق وفقرة اليولة بأداء عدد من الأطفال وتخلل الحفل فيديو توعوي حول الانظمة والقوانين المرورية و مخاطر آفة المخدرات و أثر مواقع التواصل الاجتماعي وجهود شرطة ابوظبي في خدمة المجتمع .

وتجول اللواء ثاني بطي الشامسي في المعرض المصاحب للاحتفال والذي ضم خيمة تراثية و المركبات الكلاسيكية القديمة ودورية السعادة واشتمل المعرض على استعراض لحياة الماضي وحياة الأجداد قديما ، والبيئة البحرية والصحراوية و الأدوات المستخدمة قديماً ، وتعريف الزوار بالزراعة ، وركن دكان الطيبين، والملابس التراثية القديمة وحضره العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي بالعين والعقيد علي خميس اليماحي نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي وعدد من الضباط والأفراد وممثلي الجهات المشاركة منها مؤسسات محمد بن خالد آل نهيان الثقافية مكتبة زايد المركزية وبمشاركة هيئة ابوظبي للدفاع المدني بدورية الإطفائي الصغير وتقديم شرح للزوار وحول اشتراطات السلامة والإسعافات الأولية ومشاركة أعضاء كلنا شرطة في الإشراف والتنظيم.

المرور والدوريات الأمنية

واحتفل قطاع العمليات المركزية بذكرى عيد الاتحاد الـ 53 ونظم الحفل مديرية المرور والدوريات الأمنية مؤكدة اعتزازها بانجازات مسيرة الوطن الظافرة التي بدأت من الصحراء لتصل إلى المريخ مؤكدة أن استدامة الأمن والأمان وجودة الخدمات جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة الأسعد في المنطقة.

وقال العميد محمد ضاحي الحميري نائب مدير قطاع العمليات المركزية ان عيد الاتحاد ذكرى غالية وعزيزة في قلوبنا حيث استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة في مدى زمني قياسي في عمر الأمم - منذ تأسيسها وحتى الآن - أن تكونَ دولةً عصرية نموذجية في النهضة والتطور، وشريكاً فاعلاً ومؤثراً في رصيد التطور العالمي والتقدم الإنساني وحضر الحفل عدد من مدراء الإدارات وعدد كبير من المنتسبين وتضمنت الاحتفالية في مبنى المديرية بأبوظبي عزف السلام الوطني وعرض فقرة اليولة وفقرة الشعر والأسئلة العامة والشلة وتقديم الأكلات الشعبية للضيوف و عبرت الاحتفالية عن الإنجازات العملاقة التي حققتها مسيرة الخير والعطاء بمشاركة طلبة المدارس ونظمت إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين احتفالية وطنية تضمنت الأهازيج الشعبية وفقرة اليولة وتوزيع الاكلات الشعبية على الموظفين.

واحتفل قطاع الأمن الجنائي بعيد الاتحاد الـ 53 حيث نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية وادارة التحقيق والبحث الجنائي والمراكز التابعة لها احتفالية وطنية تضمنت وقصائد شعرية، وفقرات تراثية وعروضاً شعبية، وكلمات في حب الوطن.

وقال العميد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية المناطق الخارجية إن الاحتفال بذكرى قيام دولة الاتحاد واجب وطني يعزز روح الانتماء، ويذكّر الأجيال المتعاقبة بعظمة هذه الأمة وباني نهضتها، ومؤسس دولتها المغفور له "بإذن الله" الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، الذين حولوا الفكرة إلى تجربة حقيقية على أرض الواقع لتكون على مدى عقود من الزمن من أروع التجارب التي يعيشها العصر الحديث واحتفلت الشرطة السياحية مع السياح بمنطقة الحديريات وشاطئ البطين وكورنيش أبوظبي وحديقة أم الإمارات بهدف تعريفهم بأهمية هذه المناسبة الوطنية ودور مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه “وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات في مسيرة اتحاد الإمارات والتي حققت منجزات عملاقة في مختلف المجالات.

واشتملت الاحتفالية بمركز شرطة بني ياس على العديد من الفعاليات المميزة التي عبرت الاعتزاز بانجازات المسيرة الاتحادية والتراث الإماراتي الأصيل واشتملت على فقرات تراثية متنوعة وتوزيع الأعلام الهدايا والورود والكتيبات والتي تحمل شعار عيد الاتحاد الـ 53 وكتيبات تعريفية بعدة لغات حول دور الشرطة السياحية في المواقع السياحية متضمنة النصح والإرشاد بأهم القوانين المعمول بها في إمارة أبو ظبي وتعريفهم بأهم المواقع والتي تبرز ما حققته مسيرة الخير والعطاء من تطور كبير واهتمامها بتقديم الخدمات المميزة للسياح.

ونفذ مركز شرطة المصفح احتفالية وطنية بمشاركة بلدية مدينة ابوظبي ومستشفى LLH ومستشفى لايف كير بمصفح وتضمنت عزف السلام الوطني وفقرات تراثية وأهازيج شعبية قدمها طلبة المدارس.

الشؤون القانونية ونظم المعلومات

وثمن قطاع شؤون القيادة إنجازات مسيرة الاتحاد الظافرة واشادت مديرية الشؤون القانونية في احتفاليتها بعيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة بإنجازات مسيرة دولة الإمارات العملاقة والتي حققت الاحلام للوطن والمواطنين وتضمن الحفل السلام الوطني لدولة الإمارات وفقرات احتفالية متنوعة.

وأكد العميد عبدالوهاب الحوسني إن عيد الاتحاد يمثل قمة الاعتزاز والفخر، بدولتنا التي استطاعت في وقت قياسي وبإصرار أن تكون في طليعة الدول المتقدمة، وأحد أهم المؤثرين في سياسات العالم وحضارته وتطوره، وتمكنها من مواصلة مسيرة الازدهار والرخاء موضحاً أنها مناسبة تعزز القيم وإبراز الهوية الوطنية وتطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفق أسس علمية واستراتيجيات محددة وصولًا إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات.

ونظم مركز نظم المعلومات والاتصالات حفلاً بمناسبة عيد الاتحاد الثالث وخمسون لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بمسرح التقنية التابع للمركز وحضر الحفل العميد دكتور مهندس محمد عبد الله الزعابي مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات ونائبه العميد مهندس طارق مطر الحساني ومدراء ادارات المركز وموظفي المركز.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بمعزوفة وطنية معبرة قدمتها فرقة موسيقى الشرطة والفرقة الوترية ثم تلا ذلك فقرة شعرية من الشاعر سالم بن كدح الراشدي أحد شعراء المليون حيث قدم مجموعة من القصائد الوطنية التي تغنت بانجازات مسيرة الوطن وتضمن أهازيج شعبية قدمتها طالبات مدرسة براعم العين وعروض سيارات نادي الإمارات الدولي للسيارات الكلاسيكية وعرض دورية السعادة وركن التراث الإماراتي بما يمثله من قيم أصيلة للمجتمع الإماراتي.

مسرح الجريمة

وأقامت إدارة مسرح الجريمة في شرطة أبوظبي متمثلة في قسم شؤون مسرح الجريمة بمنطقة العين وبالتعاون مع قسم الإعلام الأمني احتفالية بعيد الاتحاد الـ 53. وحضر الفعالية سعادة هلال محمد الكعبي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمقدم عبدالله سعيد الكعبي رئيس قسم شؤون مسرح الجريمة وعدد كبير من المنتسبين وتضمنت قصائد شعرية ألقاها الشاعر خليفة محمد في حب الوطن ولوحات فنية وأهازيج ومسابقات وركن عن تراث الإمارات.