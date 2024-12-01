الامارات | قرقاش: اتصال رئيس الدولة مع الأسد يعكس نهج الإمارات في الحفاظ على الدولة الوطنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن اتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مع الرئيس السوري بشار الأسد، يعكس نهجاً إماراتياً يرتكز على أولوية البُعد العربي في قضايا العرب والحفاظ على الدولة الوطنية باعتبارها ركناً أساسياً للخروج من الفوضى.

وقال معاليه في تدوينة على منصة " إكس": "اتصال صاحب السمو رئيس الدولة مع الرئيس السوري يعكس نهجاً إماراتياً يرتكز على أولوية البُعد العربي في قضايا العرب والحفاظ على الدولة الوطنية باعتبارها ركناً أساسياً للخروج من الفوضى ورفض التطرف والتشدد بكافة أشكاله".

وختم بالقول: "المسار السياسي وتغليب الحكمة يبقى السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات".