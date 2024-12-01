منصور بن زايد: زايد في وجداننا.. في حب الوطن والتفاني في خدمته

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة ،أن الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".. في وجداننا.. في حب الوطن والتفاني في خدمته.

وتحدث سموه، عن إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه"، والقيم التي غرسها؛ من حب للوطن، والتفاني في خدمته، والعطاء الذي لا يعرف الحدود.وذلك تحت وسم شارك بـ #رسالة_إلى_زايد.

وتعهد سموه بالسير على نهجه تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".