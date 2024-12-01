تنويه من شرطة أبوظبي للجمهور

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات، وتجنب المخالفات، ونوهت بضرورة عدم إلقاء المخلفات من المركبات أثناء القيادة، وتجنب قيادة المركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر. كما دعت إلى تجنب استخدام أنواع الرش( سبريه الحفلات) من قبل السائق أو الراكب أو المشاة. وتجنب الخروج من نوافذ المركبة أو فتحة السقف.