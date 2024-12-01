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تنويه من شرطة أبوظبي للجمهور

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ابوظبي - سيف اليزيد - نشرت شرطة أبوظبي، تنويهاً لأفراد الجمهور، ودعت إلى الاحتفال بأمان والالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 والتعاون مع عناصر الشرطة. وذلك عبر حسابها الرسمي في منصة إكس.

  • شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالاحتفال بعيد الاتحاد الـ53

    ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات، وتجنب المخالفات، ونوهت بضرورة عدم إلقاء المخلفات من المركبات أثناء القيادة، وتجنب قيادة المركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر. كما دعت إلى تجنب استخدام أنواع الرش( سبريه الحفلات) من قبل السائق أو الراكب أو المشاة. وتجنب الخروج من نوافذ المركبة أو فتحة السقف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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