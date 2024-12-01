تنويه من شرطة أبوظبي للجمهور

ابوظبي - سيف اليزيد - نشرت شرطة أبوظبي، تنويهاً لأفراد الجمهور، ودعت إلى الاحتفال بأمان والالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 والتعاون مع عناصر الشرطة. وذلك عبر حسابها الرسمي في منصة إكس.
ابوظبي - سيف اليزيد - نشرت شرطة أبوظبي، تنويهاً لأفراد الجمهور، ودعت إلى الاحتفال بأمان والالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 والتعاون مع عناصر الشرطة. وذلك عبر حسابها الرسمي في منصة إكس.
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