بتوجيهات ولي عهد الفجيرة.. تخفيض قيمة المخالفات المرورية

ابوظبي - سيف اليزيد - بناءً على توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت شرطة الفجيرة "تخفيض قيمة المخالفات المرورية بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 وإلغاء النقاط المرورية وإلغاء قيمة حجز المركبات.

وقالت، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "بناء على توجيهات سمو ولي عهد الفجير، تخفيض قيمة المخالفات المرورية 50٪".

وأوضحت أن التخفيض يسري "اعتباراً من 2 ديسمبر 2024 ولمدة 53 يوماً على المخالفات المرورية المسجلة قبل 1 ديسمبر 2024".

وأضافت شرطة الفجيرة "لا يشمل التخفيض المخالفات المشددة".