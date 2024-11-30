الامارات | توفير خدمة الإنترنت المجاني في مختلف محطات الحافلات في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت شعار "ابقَ متصلًا بالإنترنت طوال الوقت"، وانطلاقًا من جهودها المستمرة لتحقيق أفضل تجربة لمستخدمي المواصلات العامة، تعمل هيئة الطرق والمواصلات على توفير خدمة الإنترنت المجاني WiFi، في مختلف محطات الحافلات في دبي.

ووفقاً لتدوينة نشرتها الهيئة على منصة "إكس"، سيتم تفعيل الخدمة بدءًا من غد 1 ديسمبر، في كل من محطة حافلات السطوة والاتحاد والغبيبة وسوق الذهب.

كما ستتم توسعة الخدمة لتشمل كافة المحطات قريبًا.