نهيان بن زايد يشهد الحفل الختامي لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة في العين

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الحفل الختامي لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة الذي أقيم بمدينة العين.

وكرم سموه، خلال الحفل الذي يتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، الفائزين في البطولة التي نظمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة برعاية مبادرة «الدار أمان».

في هذا السياق، قال محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، في كلمته خلال الاحتفال، إن عدد المشاركين في الموسم الثاني من البطولة التي شاركت فيها ستة أندية للرماية بالدولة، بلغ (1200) رامٍ تأهل منهم (486) رامياً لمرحلة النهائيات.

وأضاف أن البطولة اشتملت على مسابقة رماية المسدس والسكتون بفئاته الثلاث رجال (سيدات - ناشئين والشوزن - والبنادق 223، 308، ومسابقة إسقاط الصحون للفرق) وتميزت بالمنافسة الشريفة والقوية بين الرماة، والنتائج العالية التي حصلوا عليها إضافة إلى زيادة عدد المشاركين.

وأعلن النيادي، خلال الاحتفال الذي حضره الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، واللواء خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين ورؤساء وممثلي أندية الرماية في الدولة، ورؤساء شركات الأسلحة الإماراتية، وجمع كبير من محبي هذه الرياضة، إعادة إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين، تحت شعار «الدار أمان والتسجيل ضمان» في الفترة من 13 يناير إلى 13 أبريل من العام المقبل، والتي تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة من دون ترخيص وتسهيل إجراءات تسجيلها وترخيصها.

كما أعلن مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة عن إضافة مسابقة لرماية السكتون المفتوحة لجميع المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي، تحت اسم «كأس الإمارات لرماية السكتون المفتوح»، وذلك لزيادة التحدي والمنافسة على مستوى دول المجلس والسماح لكل من اجتاز برنامج الخدمة الوطنية بأن يشارك في رماية البنادق 308، 223 بالسلاح المرخص لذويه من الدرجة الأولى، وذلك لتشجيع الاستخدام المسؤول والآمن للأسلحة المرخصة.

وقدم النيادي الشكر والعرفان لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني على الدعم الذي يقدمه لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة وللأندية واللجان الإدارية والفنية والإعلامية التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الرياضي.