الامارات | شرطة رأس الخيمة: خفض المخالفات المرورية 50% بدءاً من 1 إلى 31 ديسمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، اليوم، تخفيضات بنسبة 50% على جميع المخالفات المرورية بدءاً من الأول من ديسمبر المقبل وحتى 31 من الشهر نفسه، وذلك كمبادرة بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 53.

وجاء في منشور على حساب القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على موقع "فيسبوك"، أن الإعفاء يشمل فقط المخالفات المرتكبة قبل 1 ديسمبر 2024، ولا يشمل المخالفات المشددة.

ودعت شرطة رأس الخيمة قائدي المركبات إلى تسوية أوضاعهم خلال مدة المبادرة.