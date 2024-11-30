اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | شرطة رأس الخيمة: خفض المخالفات المرورية 50% بدءاً من 1 إلى 31 ديسمبر

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة: خفض المخالفات المرورية 50% بدءاً من 1 إلى 31 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، اليوم، تخفيضات بنسبة 50% على جميع المخالفات المرورية بدءاً من الأول من ديسمبر المقبل وحتى 31 من الشهر نفسه، وذلك كمبادرة بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 53.

وجاء في منشور على حساب القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على موقع "فيسبوك"، أن الإعفاء يشمل فقط المخالفات المرتكبة قبل 1 ديسمبر 2024، ولا يشمل المخالفات المشددة.

ودعت شرطة رأس الخيمة قائدي المركبات إلى تسوية أوضاعهم خلال مدة المبادرة.

 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏سيارة‏‏ و‏تحتوي على النص '‏খ تزامنامع مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد 53 تعلن شرطة رأس الخيمة عن شطيمامة POLICE KHAIMAH RAS AL RAS بادر لتسوية وضعك تخفيض 50% على جميع المخالفات المرورية التخفيض لا يشمل المخالفات المشددة الإعفاء للمخالفات المرتكبة قبل 1 ديسمبر 2024 من 12/1 إلى 0ن/لى/ 12/31 0 طريق تطبيق IUAE ΜΟΙ الدهي rakpoliceghq‏'‏‏

 

 

Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements