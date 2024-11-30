الامارات | أحمد بن محمد: شهداء الإمارات هم نبراس عزّنا ومصدر فخرنا الدائم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد: شهداء الإمارات هم نبراس عزّنا ومصدر فخرنا الدائم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 نوفمبر 2024
قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في تدوينة على منصة "إكس": "شهداء الإمارات هم نبراس عزّنا ومصدر فخرنا الدائم".
وأضاف سموه: "ستظل تضحياتهم خالدة في ذاكرة الوطن، ولن ينسى شعب الإمارات وقيادته الرشيدة الأبطال الذين كتبوا بدمائهم أروع صور الوفاء والانتماء، وقدموا أغلى ما يملكون في سبيل رفعة الوطن وعزته".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App