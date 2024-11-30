الامارات | المدير التنفيذي لـ" دبي الصحية"​: الاتحاد رمز هويتنا وقوتنا.. نستلهم منه حكمة الآباء المؤسسين وقيم الوحدة والعطاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ" دبي الصحية"، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية "نحتفل اليوم بمرور 53 عاماً على تأسيس اتحادنا رمز هويتنا وقوتنا، نستلهم منه حكمة الآباء المؤسسين الذين غرسوا فينا قيم ومفاهيم الوحدة والتكاتف والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد. نجدد العهد للمضي قدماً نحو مستقبل واعد للأجيال القادمة من أبناء الإمارات".

وأكد أن دولة الإمارات تمكنت برؤية وحكمة قيادتها الرشيدة من ترسيخ مكانتها عالمياً كدولة رائدة في مختلف المجالات، حيث استثمرت في الإنسان وجعلته ركيزتها وغايتها، وقدمت نموذجاً فريداً في التطور والاستدامة.

وتابع " نفتخر في "دبي الصحية" بأن نكون جزءًا من هذا النجاح الكبير لدولتنا، ونؤكد التزامنا بمواصلة مسيرة البناء والعطاء، بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، بهدف تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات.

وأضاف " نحتفي في عيد الاتحاد بعطاء المغفور لهما، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، ونهجهم في ترسيخ دعائم اتحادنا وأسس نهضته".

وبهذه المناسبة الغالية أتوجه بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات متمنياً لهم المزيد من التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد.