الامارات | حمدان بن محمد: ستبقى ذكرى شهدائنا خالدة في قلب كل إماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 نوفمبر 2024

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تدوينة على منصة "إكس" : "في يوم الشهيد، تقف الإمارات بكل إجلال أمام تضحيات شهدائنا الذين ارتقوا بأرواحهم لتبقى راية أمجادنا خفاقةً. ستبقى ذكراهم خالدة في قلب كل إماراتي كمثال لعمق الولاء وصدق الانتماء".