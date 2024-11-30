اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | محمد بن راشد: المجد للشهيد.. المجد للوطن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: المجد للشهيد.. المجد للوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 نوفمبر 2024

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على منصة إكس: "في يوم الشهيد.. تتصاغر جميع التضحيات أمام تضحيات الشهداء".

وأضاف سموه: "ويقف جميع من في الوطن إجلالاً لدماء الشهداء....وتبقى راية الوطن خفاقةً عاليةً تحلق بأرواح الشهداء..».

وختم سموه بالقول: "المجد للشهيد.. المجد للوطن".

 

 

 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements