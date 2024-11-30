الامارات | محمد بن راشد: المجد للشهيد.. المجد للوطن

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: المجد للشهيد.. المجد للوطن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 نوفمبر 2024
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على منصة إكس: "في يوم الشهيد.. تتصاغر جميع التضحيات أمام تضحيات الشهداء".
وأضاف سموه: "ويقف جميع من في الوطن إجلالاً لدماء الشهداء....وتبقى راية الوطن خفاقةً عاليةً تحلق بأرواح الشهداء..».
وختم سموه بالقول: "المجد للشهيد.. المجد للوطن".
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