الامارات | وزارة الخارجية تحيي ذكرى يوم الشهيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت وزارة الخارجية، اليوم في مقرها بالعاصمة أبوظبي، مراسم إحياء ذكرى "يوم الشهيد"، والذي يصادف 30 من نوفمبر من كل عام تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء شهداء الوطن وأبناءه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية في كافة الميادين.

وجاء احتفاء الوزارة بهذه المناسبة تجسيداً لقيم الولاء والعرفان التي ترسخها القيادة الرشيدة تجاه أبطال الإمارات، وتضمنت الفعالية دقيقة صمت تخللها الدعاء الصادق والترحم على أرواح الشهداء في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، ثم رفع سعادة سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، بحضور عدد من منتسبي وزارة الخارجية علم الدولة فوق السارية الرئيسية في ديوان عام الوزارة مصحوباً بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما شاركت البعثات التمثيلية لدولة الإمارات في الخارج في إحياء هذه المناسبة الوطنية العظيمة، تعبيراً عن مشاعر الفخر والاعتزاز ببطولات الشهداء البواسل، وتجديداً لمواثيق وعهود الولاء والانتماء للوطن، وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً في كافة المواقف والظروف.