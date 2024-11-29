"عملية الفارس الشهم 3" توقع مذكرة تفاهم مع بلدية دير البلح في غزة لإصلاح خطوط وشبكات المياه المتضررة

ابوظبي - سيف اليزيد - وقعت "عملية الفارس الشهم 3" مذكرة تفاهم مع بلدية دير البلح وسط قطاع غزة لتنفيذ مشروع صيانة وتشغيل شبكات وخطوط المياه والآبار المتضررة في المدينة لتسهيل وصول المياه لمناطق تواجد السكان والنازحين بعد تفاقم أزمة المياه في المدينة خلال الأشهر الماضية.

تنص المذكرة على تنفيذ أعمال إصلاح وتشغيل خطوط وشبكات المياه المدمرة بسبب الحرب على القطاع لتخفيف الأعباء عن البلدية وتقديم الدعم اللازم لضمان وصول المياه لمختلف مناطق المدينة التي تكتظ بالنازحين.

تقدم الإمارات ضمن هذا المشروع الحلول الإنسانية العاجلة لبلدية دير البلح، والتمويل لإعادة تشغيل آبار المياه وخزانات المياه في المدينة بعد تضرر عدد كبير منها.

يهدف المشروع إلى تخفيف الأعباء عن البلدية بعد تضرر شبكات المياه في المدينة وحالة العجز التي تعاني منها البلدية نتيجة التدمير وعدم وجود مواد تشغيلية.

جدير بالذكر أن "عملية الفارس الشهم 3" تساهم في عمليات إصلاح وتمديد خطوط المياه في مختلف محافظات قطاع غزة ونفذت سابقا مشروع صيانة خطوط وشبكات المياه في محافظات شمال القطاع وغزة وخانيونس ضمن المبادرات الإنسانية التي تهدف إلى مساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.