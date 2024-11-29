الامارات | «التعليم العالي» توسّع نطاق الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية من الخارج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، توسيع نطاق مبادرة الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية للطلبة المبتعثين خارج الدولة، وهي الخدمة الاستباقية التي أطلقتها الوزارة، أخيراً، ليشمل جهات عدة معنية بالابتعاث، في خطوة تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات الاعتراف بشهادات المبتعثين، الصادرة من خارج الدولة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب نجاح الخدمة التي أطلقتها الوزارة للطلبة المبتعثين من قِبلها حصرياً، بناء على نتائجها الإيجابية، على صعيد تحسين تجربة الخريجين وتيسير إجراءاتهم.

وتتضمن الجهات التي تشملها المبادرة الجديدة، وزارة الرياضة، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وديوان سمو الحاكم في دبي، وهيئة الصحة في دبي.

وتمثّل المبادرة رافداً قوياً لجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي، وتطوير خدمات حكومية مرنة وسريعة تتماشى مع التطلعات التنموية الطموحة لدولة الإمارات، تزامناً مع تلبية احتياجات سوق العمل، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأشار وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد إبراهيم المعلا، إلى أن توسيع نطاق مبادرة الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية للطلبة المبتعثين خارج الدولة، يعكس الالتزام الجاد والمستمر بتقديم أفضل الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

ولفت إلى أن الهدف من هذه الخدمة يتمثّل في تقديم خدمات تعليمية متكاملة، تعزز كفاءة عملية الاعتراف بالشهادات، ما يسهم في تمكين الطلبة من الالتحاق بسوق العمل فور تخرّجهم، وتسهيل مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تطوير وتوسيع هذه المبادرة لتشمل مستقبلاً مزيداً من المؤسسات المعنية بالابتعاث، بما يسهم في تعزيز رضا الطلبة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً تعليمياً عالمياً رائداً.

وأكد أهمية التعاون مع مختلف الجهات الوطنية في دعم الطلبة المبتعثين، وتسهيل حصولهم على شهادات معترف بها، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية التي تركز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقليص الوقت والجهد اللازمين لإتمام إجراءات الاعتراف بالشهادات الجامعية من خارج الدولة، حيث يتمكّن الطلبة من الحصول على شهاداتهم معترفاً بها من قِبل الوزارة، بشكل استباقي دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية، كما تعزز هذه الخطوة فاعلية رحلة الابتعاث للطلبة، وتسهّل انتقالهم إلى سوق العمل.

وتعمل الوزارة حالياً على تطوير مجموعة من الخدمات الرقمية المتقدمة التي تسهم في تحقيق رؤية الدولة في تقديم خدمات حكومية رائدة، تسهم في تلبية تطلعات المتعاملين، وتدعم تنافسية الدولة على المستوى التعليمي العالمي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التحوّل الرقمي، وتسهيل الإجراءات، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الرامي إلى الارتقاء بجودة وفاعلية الخدمات الحكومية المقدّمة من قِبل الوزارات والجهات الاتحادية.