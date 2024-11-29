اخبار الخليج / اخبار الإمارات

"الأرصاد": سحب منخفضة ورياح قد تثير الغبار غدا

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، قد تكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة.
الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س.
الخليج العربي مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:03 والمد الثاني عند الساعة 01:45، والجزر الأول عند الساعة 19:21 والجزر الثاني عند الساعة 05:56.
بحر عمان متوسط الموج يضطرب أحياناً. وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:00 والمد الثاني عند الساعة  22:05، والجزر الأول عند الساعة 14:54 والجزر الثاني عند الساعة 03:39.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا