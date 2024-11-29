بتوجيهات رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بقيمة 7.7 مليار درهم تزامناً مع الاحتفال بعيد الاتحاد

ابوظبي - سيف اليزيد - بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صَرف حزمة المنافع السكنية الثالثة لعام 2024 للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 7.72 مليار درهم، استفاد منها 5,374 مواطناً ومواطنة.

­­­­شملت الحزمة الثالثة قروضاً سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 3.569 مليار درهم، استفاد منها 2,373 مواطناً، وتضمَّنت الحزمة مَنح أراضٍ سكنية ومساكن بقيمة 3.670 مليار درهم، استفاد منها 2,540 مواطناً. كما تضمَّنت الحزمة إعفاءات لكبار المواطنين، ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت 486 مليون درهم، استفاد منها 461 مواطناً في الإمارة.

بهذه الحزمة، بلغت قيمة الحزم السكنية المقدَّمة للمواطنين في إمارة أبوظبي، خلال عام 2024,13.216 مليار درهم، استفاد منها 8,891 مواطناً ومواطنةً في مختلف مناطق الإمارة، شملت إعفاء سداد مستحقات القروض السكنية لكبار المواطنين، ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين، بقيمة وصلت إلى 847.2 مليون درهم، استفاد منها 805 مواطنين، و8.361 مليار درهم قروضاً سكنية، استفاد منها 5,194 مواطناً، إلى جانب 4 مليارات درهم منح أراضٍ ومساكن جاهزة، استفاد منها 2,892 مواطناً. وبذلك، يصل مجموع الحزم السكنية، التي تمَّ تقديمها منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان، إلى أكثر من 118,700 منفعة سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 162.1 مليار درهم.

بهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: «نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لتوجيهاتهما السامية بصرف الدفعة الثالثة من المنافع السكنية لهذا العام، التي تؤكِّد حرص قيادتنا الرشيدة على توفير الحياة الكريمة للأسر الإماراتية، واعتبار شؤون المواطنين على رأس قائمة الأولويات الوطنية، ما يعزِّز التلاحم الأُسري ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة»­­.

من جانبه، قال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «إنَّ التوجيهات السامية بصرف الحزمة السكنية الثالثة لعام 2024 تعكس نهج قيادتنا الرشيدة في العمل على تلبية تطلُّعات المواطنين، واهتمامها باحتياجاتهم السكنية، والهيئة تواصل جهودها الرامية إلى العمل على تطوير خدماتها بشكل مستمر، بهدف توفير المسكن الملائم لمواطني الإمارة، والارتقاء بقطاع الإسكان الحكومي».

يأتي صرف الحزمة الثالثة من المنافع السكنية لهذا العام تزامناً مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 الذي يصادف 2 ديسمبر من كلِّ عام، واستمراراً لحرصِ القيادة الرشيدة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي ومستويات العيش الكريم للأسر المواطنة.