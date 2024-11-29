الامارات | الجامعة الدولية السويسرية تعزز حضورها العالمي باستحواذ استراتيجي بقيمة 21.7 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الجامعة الدولية السويسرية عن استحواذها على أربع أكاديميات تعليمية مرموقة بقيمة 21.7 مليون دولار، مما يعكس التزامها بتطوير التعليم العالي من خلال دمج التقاليد الأكاديمية بالتكنولوجيا الحديثة.

من بين الأكاديميات التي شملها الاستحواذ "الأكاديمية الدولية" في زيورخ، التي تأسست عام 2013 وتعتبر أول أكاديمية افتراضية في سويسرا. الأكاديمية حصلت على اعتماد EFMD للتعليم عبر الإنترنت في عام 2016، كما تتمتع باعتماد ASIC من هيئة الاعتماد البريطانية، بالإضافة إلى اعتماد ECLBS المعترف به من قبل CHEA في الولايات المتحدة وINQAAHE في أوروبا. هذا يبرز رؤية الجامعة لتقديم تعليم يعتمد على الابتكار والجودة الأكاديمية.

شمل الاستحواذ أيضًا "كلية إدارة الأعمال الدولية" (ISBM Ltd) التي تأسست عام 2016. الكلية مرخصة من قبل مجلس التعليم في لوسيرن، وتتمتع بصلاحية منح شهادات الدبلوم. كما حصلت على تصنيف 5 نجوم من مؤسسة QS، مما يضعها ضمن أفضل 2% من مؤسسات التعليم العالي على مستوى العالم. هذه الإضافة تُعزز من قوة برامج الجامعة في مجالات الإدارة والتدريب.

وفي دبي، أضافت الجامعة "معهد التدريب الإداري ISB" إلى شبكتها، وهو معهد تأسس في عام 2022. هذا المعهد مرخص ومصرح من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، ويمنح دبلومات مصدقة من حكومة دبي تصل إلى المستوى الثامن (ما يعادل درجة الدكتوراه). كما يُعد المعهد مركزًا معتمدًا للتعليم المهني، مما يُضيف بُعدًا جديدًا لبرامج الجامعة في المنطقة.

أما في قرغيزستان، فقد شمل الاستحواذ معهد قرغيز-أوزبك الدولي للتربية، المعترف به من قبل وزارة التعليم والعلوم. هذا المعهد يدمج بين التعليم التقليدي والحديث، مما يُتيح للطلاب تجربة تعليمية متوازنة وشاملة.

يمثل هذا الاستحواذ خطوة هامة للجامعة الدولية السويسرية في توسيع حضورها الأكاديمي عالميًا، حيث تُوفر فرصًا تعليمية جديدة ومتنوعة للطلاب. كما يُعزز مكانة الجامعة باعتبارها مؤسسة رائدة تُركز على تطوير الأجيال القادمة من خلال برامج تعليمية مبتكرة.

من خلال هذه الخطوة، تواصل الجامعة تحقيق رؤيتها بتقديم تعليم عالي الجودة يجمع بين الابتكار والتقاليد الأكاديمية، مع السعي لبناء مستقبل مشرق للمتعلمين في جميع أنحاء العالم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الجامعة: www.swissuniversity.com | https://softowell.com/