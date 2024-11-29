نهيان بن زايد: يوم الشهيد تعبير عن الفخر بمن جادوا بأرواحهم لإعلاء راية الوطن

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية تعبر فيها دولة الإمارات قيادة وشعباً عن فخرها وتقديرها واعتزازها بشهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الزكية في سبيل نصرة وإعلاء راية وطنهم في ساحات الشرف وميادين العزة والبطولة خلال أداء واجبهم السامي المُشرف.

وأضاف سموه أنه في الثلاثين من نوفمبر من كل عام، هذا اليوم الذي يعد تكريماً من قيادتنا الرشيدة لشهدائنا الأبرار، نؤكد أن ذكراهم الغالية ستظل باقية في ذاكرتنا وقلوبنا جميعاً، وسيبقى هذا اليوم علامة مشرقة في المناسبات الوطنية ملؤها الاعتزاز والفخر بأبناء الإمارات الذين استشهدوا داخل الوطن وخارجه نصرة للحق وإرساء للعدل، ودفاعاً عن أمن وسيادة وطننا الغالي.

وقال سموه "ونحن نُعلم أبناءنا معاني العزة والكرامة والتضحيات، فإننا نقف طويلاً أمام شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الغالية من أجل رفعة ومكانة الوطن وعلو شأنه بين الأمم. وفي درس الوفاء والعرفان، فإننا نُعلمهم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تفخر وتعتز بشهدائها البررة وتحتفي بذكراهم وتعتز بأهليهم وذويهم، وهي رسالة للعالم أجمع بأن أرواح ونفوس أبنائنا غالية نفخر ونعتز بهم وبتضحياتهم وبطولاتهم".

وأضاف سموه "رحم الله شهداء الإمارات وجزاهم الله وأهلهم عنا خير الجزاء وسنبقى على دربهم وعلى العهد فداءً لوطننا الإمارات، من أجل أن تبقى رايتنا مرفوعة بعزة ومن أجل المحافظة على أمن واستقرار الوطن وللحفاظ على المكتسبات، والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في سبيل رفعته وشموخه".