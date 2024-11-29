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خالد بن زايد: يوم الشهيد رمز لقيم الوفاء والانتماء للوطن

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن الاحتفاء بالشهيد وتخليد ذكراه العطرة يشكل رمزاً لقيم الوفاء والانتماء لهذا البلد المعطاء وقيادته الرشيدة.
وقال سموه في كلمة، بمناسبة يوم الشهيد «في هذا اليوم الذي تُعلي فيه دولتنا العظيمة من قيم الفداء والبطولة.. نرفع تحية تكريم وإجلال لشهدائنا، سواء العسكريين أم المدنيين، الذين قدموا أغلى ما يمتلكون، وسطّروا بدمائهم الزكية أعظم صفحات البسالة والشموخ.. ونترحّم على أرواحهم الطاهرة النقية، ونوجه تحية لشهدائنا العظام، تحية لروح الشجاعة والتضحية والكرامة، وتحية لكل جندي وضابط وأفراد يعملون بلا كلل أو ملل لحماية الوطن والمواطنين».
رحم الله شهداءنا، وأسكنهم فسيح جناته، وألهمنا القوة والصبر لمواصلة مسيرتهم العطرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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