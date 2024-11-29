الامارات | مواعيد عمل وسائل المواصلات في دبي خلال عطلة عيد الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل مواعيد العمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺔ (الفحص الفني) وإسعاد المتعاملين

مراكز مزودي الخدمة ومراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الاتحاد الـ 53 في 2 و3 ديسمبر 2024 ويستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 حسب ساعات العمل المعتادة.

مترو دبي:

السبت 30 نوفمبر 2024 5:00 صباحاً – 1:00 صباحاً (اليوم التالي)

الاحد 1 ديسمبر 8:00 صباحاً – 1:00 صباحاً (اليوم التالي)

الاثنين 2 ديسمبر 2024 من 5:00 صباحاً – 1:00 صباحاً (اليوم التالي)

الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 من 5:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل

ترام دبي:

الجمعة 29 نوفمبر 2024

السبت 30 نوفمبر 2024 من 6:00 صباحاً – 1:00 صباحاً (اليوم التالي)

الأحد 1 ديسمبر 2024 من 9:00 صباحاً – 1:00 صباحاً (اليوم التالي)

الاثنين 2 ديسمبر 2024 من 6:00 صباحاً – 1:00 صباحاً (اليوم التالي)

الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 من 6:00 صباحاً – 1:00 صباحاً (اليوم التالي)

حافلات المواصلات العامة (باص دبي):

لمعرفة التغييرات على مواعيد الحافلات خلال عطلة عيد الاتحاد 53، الرجاء الدخول إلى تطبيق سهيل.

ملاحظة:

لن يتم تشغيل خط الحافلات رقم E100 من محطة حافلات الغبيبة من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2024، ويرجى استخدام الخط E101 من محطة حافلات ابن بطوطة إلى أبو ظبي خلال هذا الفترة.

لن يتم تشغيل الخط E102 من محطة حافلات الجافلية من تاريخ 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2024، ويرجى استخدام نفس الخط من محطة حافلات ابن بطوطة إلى شعبية مصفح خلال هذه الفترة.

النقل البحري

التاكسي المائي:

مارينا مول – بلوواترز (BM3) 4:00 مساءً – 11:50 مساءً. وحسب الطلب من 3:00 مساءً – 11:00 مساءً. ويتوجب على المتعامل الحجز بشكل مسبق.

مارينا مول 1 – مارينا ووك (BM1) من 10:00 صباحاً – 11:10 مساءً.

مارينا بروميناد - مارينا مول 1 (BM1) من 1:50 مساءً – 9:45 مساءً.

مارينا تيراس - مارينا ووك (BM1) من 1:50 مساءً – 9:50 مساءً.

الخط كامل من 3:55 مساءً – 9:50 مساءً.



فيري دبي:

الغبيبة – قناة دبي المائية (FR1) من 1:00 ظهراً و 6:00 مساءً.

قناة دبي المائية – الغبيبة (FR1) 2:25 ظهراً و 7:25 مساءً.

قناة دبي المائية – بلوواترز (FR2) 1:50 ظهراً و 6:50 مساءً.

بلوواترز – مارينا مول (FR2) 2:55 ظهراً و 7:55 مساءً.

مارينا مول - بلوواترز (FR2) من 1:00 ظهراً و 6:00 مساءً.

بلوواترز – قناة دبي المائية (FR2) 1:20 ظهراً و 6:20 مساءً

الرحلات السياحية من مارينا مول (FR4) 11:30 صباحاً و 4:30 مساءً.

الغبيبة – مربى الاحياء المائية (الشارقة) (FR5) 3:00 مساءً و 5:00 مساءً و 8:00 مساءً و 10:00 مساءً.

مربى الاحياء المائية (الشارقة) - الغبيبة (FR5) 2:00 ظهراً و 4:00 مساءً و 6:00 مساءً و 9:00 مساءً.

الرحلات السياحية في الجداف، دبي كريك هاربور، دبي فيستفال ((TR7 من 4:00 مساءً – 12:30 صباحاً (اليوم التالي)

الرحلات السياحية في الجداف، دبي كريك هاربور، دبي فيستفال ((TR7

العبرات:

سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) من 10:00 صباحاً – 10:50 مساءً.

الفهيدي - السبخة (CR4) من 10:00 صباحاً – 11:15 مساءً.

الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5) من 10:00 صباحاً – 11:30 مساءً.

بني ياس - السيف (CR6) من 10:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل.

السيف – الفهيدي - سوق دبي القديم (CR7) من 3:10 مساءً – 10:55 مساءً

الجداف - دبي فستيفال سيتي (BM2) من 7:30 صباحاً – 4:00 مساءً.

الجداف– دبي كريك هاربور (CR11) من 7:15 صباحاً إلى 4:00 مساءً.

الرحلات السياحية (TR10)

متوفرة في السيف، الفهيدي، بني ياس من 4:00 مساءً إلى 10:15 مساءً.

الرحلات السياحية (TR6) متوفرة في قناة دبي المائية، محطة الشيخ زايد للنقل البحري من 4:00 مساءً إلى 10:15 مساءً.

الواجهة المائية، مراسي، خليج التجاري، جودولفين (DC2) من 10:00 صباحا إلى 10:05 مساءً.

الواجهة المائية، مراسي، خليج التجاري، جودولفين، شارع الشيخ زايد (DC2) من

3:35 مساءً إلى 10:05 مساءً.

الجداف– حي دبي للتصميم (DC3) من 4:00 مساءً – 10:45 مساءً

جولات سياحية من مارينا مول1 (TR8) من 4:00 مساءً - 10:15 مساءً

7:15 صباحاً – 4:00 مساءً

المواقف العامة:

ستكون جميع المواقف العامة مجانية (باستثناء المواقف متعددة الطوابق) اعتباراً من يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 ولغاية نهاية يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024.