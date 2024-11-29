الامارات | حميد بن راشد: التاريخ يشهد على بطولات شهدائنا في الميادين العسكرية والإنسانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن إحياء ذكرى شهدائنا الأبرار، يجسد واحدة من معاني التكريم والتخليد لأبطال لبّوا نداء الوطن وقدموا أرواحهم الغالية، لتظل راية دولتنا عالية خفاقة.

وأضاف سموه في كلمته بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام ، أن دولة الإمارات تستذكر تضحيات شهدائها البواسل في كل يوم، ولا تنسى أبدا بطولاتهم التي قدموها بكل عزّة وكرامة للدفاع عنها وصون أراضيها.

وأكد أن التاريخ سيشهد على بطولات شهدائنا في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية، مسجلا أنهم ضربوا أغلى الأمثلة في الانتماء للوطن وتلبية ندائه.

وقال إنه في هذا اليوم نستذكر كل ابن من أبناء الإمارات ممن ضحوا بأرواحهم الغالية دفاعا عن وطنهم، وندعو الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويرزقهم منزلة الصديقين والشهداء، ونعبر عن تقديرنا البالغ لما بذلوه من تضحية كبيرة.

وأضاف سموه : " شهداؤنا هم أبطال سطروا بأحرف من نور أسمائهم وإنجازاتهم في سجل الفخر والشرف، وقدموا لنا دروسا في الوفاء والإخلاص لحماية أرضنا والحفاظ على مقدراتها، وبوطنيتهم تجني دولة الإمارات استقرارها وأمنها وأمانها ".

وتابع: " في هذا اليوم نعبر عن تقديرنا ودعمنا لأسر الشهداء وذويهم، ونثمن عاليا صبرهم ورباطة جأشهم وعمق انتمائهم الوطني، ونؤكد لهم أن الوطن لا ينسى أبناءه الأوفياء الذين سجلوا بدمائهم ملحمة وطنية ستذكرها الأجيال".

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن الشهداء جسدوا أرفع صور العطاء والبذل والفداء لرفعة الوطن وإعلاء رايته، وأمام تضحياتهم نتعهد بالحفاظ على ذكراهم، وزرع قيمهم النبيلة في نفوس الأبناء جيلا بعد جيل.

وقال إن شعب الإمارات يقف اليوم وقفة إجلال واحترام لشهدائنا الأبرار، معبرا عن اعتزازه وفخره بهم، مؤكدا أن بطولاتهم المجيدة ستظل وساما مشرفا يحمله أبناء الوطن على صدورهم طول الزمن.