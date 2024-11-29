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«الإحسان الخيرية» تكرم«53» يتيماً احتفاء بعيد الاتحاد

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ابوظبي - سيف اليزيد - كرّمت جمعية الإحسان، 53 يتيماً، بمناسبة عيد الاتحاد الـ«53»، ترسيخاً للعمل الإنساني الذي وضع أسسه القادة المؤسسون، وسارت عليه دولة الإمارات بكل قوة واقتدار، وذلك تعزيزاً لقيم الاتحاد والوحدة في نفوسهم.

وقال الشيخ راشد بن محمد بن علي بن راشد النعيمي، مدير عام جمعية الإحسان الخيرية إن الجمعية ارتأت هذا العام، الاحتفال بعيد الاتحاد على طريقتها الخاصة بتكريم عدد من الأيتام، تكريساً للعمل الخيري، ولوحدة الوطن وتلاحم فئاته وتجسيداً لقيم الولاء للقيادة الرشيدة، وسيراً على نهجها في مد يد العون لكل محتاج تحقيقاً للتكافل الاجتماعي، وتعزيزاً للهوية الوطنية، 

وأوضح أن عيد الاتحاد، ليس مناسبة عابرة، بل فرصة لإطلاق المبادرات المبتكرة، وتعزيز الأفكار التي يعود نفعها على مجتمع الإمارات، ومن هذا المنطلق رأت الجمعية أن مبادرة الاحتفاء بالأيتام، فكرة مثلى، لتعزيز قيم فعل الخير وترسيخها في عقول الأجيال المقبلة عبر تعزيز التعاون بين أفراد المجتمع، بما يسهم في ترسيخ فكر الاتحاد في نفوسهم، من خلال إيجاد آليات للتآلف المجتمعي بين أبناء الإمارات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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