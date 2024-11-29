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الامارات | حمدان بن محمد: حماة الوطن وبواسل الإمارات.. أنتم درعنا الحصين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 نوفمبر 2024

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع: «حماة الوطن وبواسل الإمارات... أنتم درعنا الحصين في البر والبحر والجو، أنتم مصدر فخرنا ورمز الولاء والانتماء والتضحية والشجاعة».


وأضاف سموّه في تغريدة على منصة «إكس»: «نجدد اليوم اعتزازنا بجميع المجندين والمجندات في برنامج الخدمة الوطنية الذي يكمل 10 سنوات من العطاء والتفاني، ونحتفي بجهودهم والتزامهم من خلال احتفالية وقفة ولاء».

وقال سموّه: «حفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها، وكل من يقيم على أرضها الطيبة».

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