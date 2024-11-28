الامارات | %160 ارتفاع المُشارَكات في جائزة التميز الحكومي العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت جائزة التميز الحكومي العربي، التي أطلقت في عام 2019، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالشراكة بين حكومة دولة الإمارات وجامعة الدول العربية، ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إنجازات كبيرة خلال فترة قصيرة من عمرها، ونمت المشاركات فيها من المؤسسات والإدارات الحكومية والموظفين الحكوميين بنسب كبيرة تجاوزت 160%، حيث شهدت الدورة الأولى 5000 مشاركة عربية، ارتفعت في دورتها الحالية التي تكرّم الفائزين في فئاتها اليوم (28 نوفمبر)، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة إلى 13 ألف مشاركة، وأوضح بيان صحافي صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، أن الجائزة تسلّمت خلال دوراتها الثلاث أكثر من 26300 مشاركة عربية، ونحو 10800 طلب ترشح.

واستقبلت جائزة التميز الحكومي العربي في نسختها الأولى نحو 5000 مشاركة عربية، وما يزيد على 1500 طلب ترشح تحمل جميعها قصص نجاح ونماذج ملهمة لتجارب عربية استطاعت أن تقدم فكراً مبتكراً لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية.

وشهدت النسخة الأولى من الجائزة نحو 50 ندوة تعريفية، شارك فيها أكثر من 1000 مسؤول وموظف، ينتمون إلى أكثر من 100 جهة حكومية، إضافة إلى 12 زيارة قامت بها أمانة الجائزة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية للدول العربية، وذلك بهدف التعريف بالجائزة وأهدافها وتعزيز المشاركة فيها، لما لها من أثر إيجابي في إثراء منظومة العمل الحكومي، وتيسير عملية تبادل الخبرات والمعارف بين الدول العربية.

وكرّمت الدورة الأولى من الجائزة 21 فائزاً، ستة منهم من المملكة العربية السعودية، وخمسة من مملكة البحرين، وأربعة من جمهورية مصر العربية، وأربعة من المملكة الأردنية الهاشمية، وواحد من دولة الكويت وواحد من سلطنة عمان.

وفي دورتها الثانية استقبلت جائزة التميز الحكومي العربي 8300 مشاركة عربية، وتسلمت 4100 طلب ترشح، ما يؤكد مكانتها وأهميتها الكبيرة في الوطن العربي، وقدرتها على إحداث التأثير الإيجابي في أوجه العمل الحكومي العربي.

وحققت الدورة الحالية من جائزة التميز الحكومي العربي تفاعلاً غير مسبوق، تمثل في أكثر من 13 ألف مشاركة عربية، فيما تسلمت الجائزة 5200 طلب ترشح، وشهدت الدورة الحالية من الجائزة 52 ندوة تعريفية حضرها أكثر من 14900 مسؤول وموظف حكومي عربي.

تشارك في الجائزة كل الجهات الحكومية والموظفون الحكوميون في الدول العربية ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة والمستوفية متطلبات ومعايير كل فئة من فئات الجائزة، وتشمل الجائزة الجوائز الفردية والجوائز المؤسسية، وتتوزع على 15 فئة.

وتُعد جائزة التميز الحكومي العربي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري في المنطقة العربية.

وتستهدف الجائزة إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة يطبّق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، ويكرّم الكفاءات الحكومية العربية، ويخلق فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي.