الامارات | رئيس الدولة ومحمد بن راشد والحكام يأمرون بالإفراج عن 5596 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 2269 نزيلاً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، وتكفّل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة، على إعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة، وتحقيق استقرار أسرهم، والتخفيف من معاناتها، وإدخال الفرح إلى قلوب عائلاتهم.

كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 1169 من المحكومين نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ53. ويأتي أمر سموه استلهاماً لروح الاتحاد، وما ارتبط بها من معاني التسامح والعطاء، والحرص على منح المشمولين فرصة جديدة للعودة إلى طريق الصواب، واستئناف حياتهم كأشخاص صالحين ونافعين لأنفسهم ولمجتمعهم، في إطار كامل من احترام القانون الذي يضمن أمن وسلامة واستقرار المجتمع بكل مكوناته، من مواطنين ومقيمين وزوار، لتظل دولة الإمارات على الدوام القدوة في إعلاء كلمة القانون، وتأكيد مكانته ضمانة تحمي مكتسبات الوطن، وتصون مقدراته، وتكفل لجميع أفراده البيئة الآمنة والداعمة التي تمكّنهم من العمل والإبداع والتميز.

وأمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 683 نزيلاً، ممن يقضون محكوميتهم في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات.

كما أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 304 نزلاء في المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، وذلك لما أثبتوه من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة، وبعد أن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به. ‏وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء، بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولمّ الشمل مع عائلاتهم وذويهم، وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية، وأعرب سموه عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة، بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم، لتكتمل فرحة عيد الاتحاد بعودة النزلاء إلى أسرهم.

وأمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 118 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 للدولة، وتأتي المكرمة حرصاً من سموه على منح المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة، وبهدف إدخال الفرحة والسرور على أسرهم.

وأمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 1053 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في إمارة رأس الخيمة، ممن يقضون عقوبات متفاوتة، وصدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، ويأتي هذا الأمر انطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على التخفيف من معاناة أسرهم، ومنح المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة، ووجّه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في أسرع وقت.

مباشرة إجراءات الإفراج



أكد النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 2269 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53، لفتة إنسانية من قائد يُضرب به المثل في التسامح والإنسانية لإعادة تصحيح مسار المحكوم عليهم، وإعطاء نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية فرصة التغيير نحو الأفضل، والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية والاندماج مجدداً في نسيج المجتمع على نحو بنّاء، لاسيما في هذه المناسبة العظيمة التي تعكس أسمى معاني العطاء للوطن ومن يعيش على أرضه، ورفع النائب العام بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى قيادات دولة الإمارات، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات ويديم عليها الأمن والأمان.

فيما أكد النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، البدء الفوري في التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي من أجل تنفيذ أمر الإفراج الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، وذلك في أسرع وقت ممكن، بما يضمن إدخال السعادة والبهجة على أسر وذوي المشمولين بالأمر في هذه المناسبة الوطنية الغالية.

ورفع القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء عبدالله مبارك بن عامر، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة، على مكرمته السامية بالعفو عن المحكومين، التي تعكس حرص سموه الدائم على دعم الاستقرار الأسري وتعزيز تماسكه، وأشار إلى أن هذه اللفتة الكريمة تجسد رؤية سموه الحكيمة في إحياء الأمل، وإدخال السعادة والطمأنينة إلى نفوس عائلات المحكومين وأبنائهم، لاسيما في هذه المناسبة الوطنية الغالية، وقال إن المكرمة فرصة جديدة للمشمولين بها للعودة إلى المجتمع كأفراد صالحين يسهمون بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية والازدهار في الوطن.

من جهته، رفع قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على أمر سموه بالعفو عن المحكومين، الذي يعكس حرصه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء وليلتئم شملهم مع عائلاتهم، مؤكداً مباشرة إجراءات الإفراج فوراً عن المفرج عنهم ليعودوا إلى أسرهم.

وتقدّم القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، على هذه المكرمة الاجتماعية والإنسانية، معرباً عن أمله أن تكون دافعاً للمفرج عنهم للعطاء، وسبيلاً للاستقامة وبداية حياة جديدة.

وقال النائب العام لإمارة رأس الخيمة، المستشار حسن سعيد محيمد، إن مكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو، الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع، وتوجّه النائب العام بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على أمره السامي الذي أدخل البهجة والسعادة إلى نفوس الأسر التي تنتظر الالتقاء بذويها، كما توجّه بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، على متابعته الدائمة والمستمرة التي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة