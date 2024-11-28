الامارات | ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في الشهيد محمد الخييلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أمس، واجب العزاء في الشهيد محمد عتيق سالم بن سلومه الخييلي الذي وافته المنية، أول من أمس، إثر إصابة سابقة أثناء أداء الواجب.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة أبوسمرة في العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وكانت وزارة الدفاع نعت شهيد الواجب الرقيب/1 محمد عتيق سالم بن سلومه الخييلي، الذي تعرّض لإصابة حرجة خلال مشاركته في عملية عاصفة الحزم عام 2015 في اليمن، وكان تحت العناية المركزة، وارتقى شهيداً مساء أول من أمس.

وتقدّمت الوزارة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الشهيد، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.