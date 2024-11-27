عبد الله آل حامد يزور جناح «أبوظبي للإعلام» بـ«الكونغرس العالمي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، جناح شركة أبوظبي للإعلام في النسخة الثالثة للكونغرس العالمي للإعلام 2024، في مركز «أدنيك» أبوظبي. واستمع معاليه إلى شرح من الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، حول ما تعرضه منصات «أبوظبي للإعلام» من تجارب إعلامية ملهمة، وآخر مبادرتها ومشاريعها في مجال استخدام التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة وتقديم المحتوى الإعلامي بصنوفه المختلفة المكتوبة والمسموعة والمرئية. وأكد معاليه أن قيادتنا الرشيدة تنظر للإعلام على أنه شريك استراتيجي، ولاعب أساسي في مسيرة التنمية المستدامة؛ ولذلك تعمل على ترسيخ دعائم بيئة عمل إعلامية استثنائية ومرنة ترتكز على بنية رقمية متطورة، مع توفير بيئة عمل محفزة للإبداع وتدعم الابتكار، وتعمل على إعداد الكوادر الإعلامية المبدعة عبر برامج ودورات تدريبية متخصصة. وثمّن معاليه، جهود «أبوظبي للإعلام»، في تطوير قطاع الإعلام، وتشكيل مستقبل الإعلام الإماراتي عبر استخدام وسائل ومنصات عالمية رائدة، وتقديم حلول ناجحة لمعالجة ومواجهة التحديات، بما يتواكب مع التحولات العميقة التي تشهدها صناعة الإعلام عالمياً.

منظومة إعلامية متكاملة

من جهته، نوه راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لأبوظبي للإعلام، بزيارة معالي الشيخ عبدالله آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، لجناح الشركة في الكونغرس العالمي للإعلام، مشيراً إلى أن المشاركة في هذا الملتقى تعكس مكانة الشركة المتميزة في المشهد الإعلامي العالمي، وتؤكد التزامها المستمر بتطوير منظومة إعلامية وطنية متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتشارك «أبوظبي للإعلام»، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في فعاليات النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام، بمنصة خاصة تستعرض مجموعة من المبادرات والمشاريع التكنولوجية المبتكرة التي تبنتها بهدف تطوير وتسريع عملية إنتاج المحتوى الإعلامي لتحسين جودة وكفاءة المحتوى الإعلامي عبر منصاتها الإعلامية.

ومن بين التقنيات التي تستعرضها الشركة تقنية «الاستوديو الافتراضي» المتقدمة التي تعتمد على الواقع المعزز لإنشاء بيئات افتراضية عالية الواقعية في الوقت الحقيقي، مما يتيح تعزيز الإنتاجات الإعلامية المسجلة والمباشرة، بالإضافة إلى تقنية «الصحفي الذكي» التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الإعلاميين على إنتاج المحتوى بشكل أسرع، وذلك عبر استخدام الأدوات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى بناءً على مدخلات بسيطة، حيث يمكنهم من تحديد الموضوع الرئيسي والنقاط الأساسية التي يريدون تغطيتها، ليقوم النظام ببناء محتوى متماسك واحترافي في وقت قياسي.

«المتحدث الذكي»

تستعرض الشركة أيضاً تقنية «المتحدث الذكي» التي تتيح للمستخدم تسجيل كلامه وتحويله إلى لغات مختلفة عدة؛ بفضل تقنيات الترجمة الصوتية المتقدمة مع الحفاظ على نبرة الصوت وأسلوب الحديث، ما يُسهم في تقديم تجربة تواصل عالمي مميزة، إذ يوفر هذا الابتكار فرصة فريدة للمتحدثين الإعلاميين وصناع المحتوى للوصول إلى جماهير عالمية، من دون الحاجة لتعلم اللغات المختلفة أو الاستعانة بمترجمين متخصصين. كما يساعد «المتحدث الذكي» على تحسين التواصل بين الثقافات، مما يُعزّز قدرة شركة أبوظبي للإعلام على تأكيد حضورها على المستوى العالمي.

وتقدم قناة «الإمارات» تغطية مباشرة وشاملة للكونغرس، من خلال برنامج «صباح الإمارات»، واستضافة مسؤولين من الجهة المنظمة، واستعراض تقارير عن الفعاليات المرافقة خلال برنامج «مساء أبوظبي»، وبالإضافة إلى ذلك، تقدم المنصات الرقمية التابعة للشركة مقابلات حصرية مع المشاركين، وتغطية أبرز الأنشطة والفعاليات للحدث.

ويركز الكونغرس العالميُ للإعلامِ 2024، الذي يختتم أعماله اليوم (الخميس)، على رَسمِ مَلامِحِ مُستَقبَلِ القِطاعِ الإعلاميِّ، حيثُ يُشكِّلُ مِنصةَ انطلاقٍ نحوَ مشهدٍ إعلاميٍّ مستَدَامٍ وفَعَّالٍ، ويهدف إلى استكشاف أحدث التقنياتِ والاتجاهات والتَحوّلات الاستراتيجيةِ التي تهم العَاملينَ في الإعلام.