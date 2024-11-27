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عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية بوليفيا

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ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اليوم في أبوظبي، معالي سيليندا سوسا لوندا، وزيرة خارجية دولة بوليفيا متعددة القوميات.
ورحب سموه بمعالي سيليندا سوسا، معرباً عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات.
وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي سيليندا سوسا العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبوليفيا، والفرص المتاحة لتعزيز مسارات التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.
كما تطرق الجانبان، خلال محادثتهما، إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الإنسانية والأمنية وتأثيراتها على السلم والأمن الدوليين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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