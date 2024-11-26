سيف بن زايد يبحث سبل تعزيز التعاون مع السويد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي غونار سترومر، وزير العدل بمملكة السويد.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية، ومكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، إلى جانب مناقشة أهمية استخدام التقنيات المتقدمة في ظل تحديات البيئة الأمنية على المستويات الإقليمية والدولية، بما يعزز مناخ الأمن والاستقرار في المجتمعات.

حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعدد من ضباط الوزارة، وفريدريك فلورين، سفير مملكة السويد لدى الدولة، وآنا كارن سفينسون، مدير عام الشؤون الدولية في وزارة العدل، وأشرف أحمد، مدير الهيئة المركزية السويدية في وزارة العدل، وكارن هانركسون، مستشار قانوني في وزارة العدل، وعدد من المسؤولين.