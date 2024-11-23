الامارات | رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، أمس، خلال «زيارة دولة» قام بها إلى دولة الإمارات.

وجرت للرئيس الإندونيسي مراسم استقبال رسمية، لدى وصول موكبه إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، فيما رحّبت فرق «الخيالة والهجانة» بالضيف وقدّمت فرق الفنون الشعبية عروضها التراثية احتفاء بزيارته، ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس برابوو سوبيانتو، إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارته، فيما رددت مجموعة من الأطفال حاملين أعلام البلدين العبارات الترحيبية بالرئيس الضيف.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، أمس، العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين خصوصاً في المجالات التنموية وفرص تطويرها، في إطار شراكتهما الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة ورؤاهما تجاه مستقبل أكثر تنمية وازدهاراً لشعبيهما.

ورحب سموه، في بداية جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان في قصر الوطن في أبوظبي، بزيارة الرئيس الإندونيسي إلى بلده الثاني دولة الإمارات، وأعرب سموه عن تمنياته التوفيق للرئيس برابوو سوبيانتو في قيادة إندونيسيا إلى مزيد من التقدم والنماء، متطلعاً سموه إلى أن تسهم الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة البناء على العلاقات الوثيقة التي تجمعهما لما فيه الخير للجانبين.

واستعرض سموه والرئيس الإندونيسي مسارات التعاون والعمل المشترك، خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والبنية التحتية، إضافة إلى الأمن الغذائي والعمل المناخي والتعليم والصحة، وغيرها من المجالات التي تعزز التنمية المشتركة، مشيرين إلى أن للعلاقات بين دولة الإمارات وإندونيسيا عمقاً ثقافياً كبيراً يسهم في تعزيز جانبها الشعبي.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق دعم دولة الإمارات وإندونيسيا للعمل الدولي متعدد الأطراف، لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية والازدهار للجميع، مشددين على نهجهما الداعي إلى السلام والاستقرار وحل المشكلات والأزمات المختلفة، من خلال الطرق السلمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء، عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به الرئيس برابوو سوبيانتو في تعزيز علاقات البلدين، كما ثمن سموه دور الرئيس السابق جوكو ويدودو في ازدهار العلاقات الإماراتية - الإندونيسية التي شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً نوعياً، خصوصاً في المجالات التنموية.

وقال سموه، في هذا السياق، إن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 12%، مقارنة بعام 2022 ووصل إلى 4.6 مليارات دولار، مشيراً سموه إلى أن البلدين يمضيان في تحقيق هدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بالوصول بحجم التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار.

وأشار سموه إلى تعاون البلدين المثمر في مشروعات مشتركة في مجال الاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة والعمل المناخي، والذكاء الاصطناعي والتعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تدوينة على حساب سموه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «التقيت اليوم في أبوظبي فخامة برابوو سوبيانتو في أول زيارة له إلى الإمارات بعد توليه الحكم في جمهورية إندونيسيا، حيث بحثنا تعزيز التعاون والعمل المشترك لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام لمصلحة البلدين والشعبين».

وأضاف سموه: «العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة، وشهدت خلال السنوات الماضية تطوراً نوعياً كبيراً خاصة في المجال التنموي، وانطلاقاً من هذه القاعدة الصلبة سنواصل العمل معاً على توسيع مجالات التعاون بيننا واستثمار كل الفرص المتاحة لذلك».

ترسيخ العلاقات

من جانبه، أعرب الرئيس الإندونيسي عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة، لحفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق خلال الزيارة، متطلعاً إلى مواصلة ترسيخ العلاقات بين دولة الإمارات وإندونيسيا خلال المرحلة المقبلة، ورحب في هذا السياق بالاتفاقيات التي أعلنها الجانبان في مجالات متنوعة، مؤكداً أنها تسهم في تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وكتب الرئيس الإندونيسي كلمة في سجل الزوار عبّر خلالها عن تمنياته المزيد من التقدم والازدهار في مسار تطور العلاقات الإماراتية - الإندونيسية، بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، أمس، إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وإندونيسيا، بهدف توسيع مجالات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمعهما، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها الرئيس الإندونيسي إلى دولة الإمارات.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي أعلنها الجانبان مجالات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصحة، والثقافة والسياحة، والتعدين، والبنية التحتية، والتطوير والتحديث الحكومي، إلى جانب الاستثمارات والشحن الدولي وغيرها من المجالات.

وتبادل المذكرات والاتفاقيات خلال المراسم التي جرت في قصر الوطن بأبوظبي، من جانب دولة الإمارات، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، فيما تبادلها من الجانب الإندونيسي، سو كيونو وزير الخارجية.

وأقام صاحب السمو رئيس الدولة، مأدبة غداء تكريماً للرئيس الإندونيسي والوفد المرافق.

حضر جلسة المباحثات والمأدبة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

كما حضرها الوفد المرافق للرئيس الإندونيسي الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في إندونيسيا.

وصول

وكان رئيس جمهورية إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، وصل، أمس، إلى أبوظبي في «زيارة دولة» إلى دولة الإمارات. ورافق الطائرة التي تقل الرئيس الإندونيسي لدى دخولها أجواء دولة الإمارات، سرب من الطائرات العسكرية تحية لضيف البلاد، حيث استأذن قائد السرب الرئيس سوبيانتو بمرافقته إلى مطار الرئاسة، مرحّباً به في بلده الثاني دولة الإمارات. وكان في استقبال الرئيس الإندونيسي في مطار الرئاسة، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف.

محمد بن زايد:

• التجارة غير النفطية بين البلدين ارتفعت 12% خلال 2023، مقارنة بعام 2022 ووصلت إلى 4.6 مليارات دولار.

• نمضي في تحقيق هدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بالوصول بحجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

برابوو سوبيانتو:

• نتطلع إلى مواصلة ترسيخ العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا خلال المرحلة المقبلة.

• نتمنى المزيد من التقدم والازدهار في العلاقات الإماراتية - الإندونيسية، بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.