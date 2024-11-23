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تهنئة لرئيس الدولة وحاكم الشارقة من ولي عهد الشارقة بفوز فريق كرة اليد بنادي الشارقة بالبطولة الآسيوية

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ابوظبي - سيف اليزيد - رفع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمناسبة فوز فريق كرة اليد بنادي الشارقة الرياضي بالبطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري.
وثمن سموه الإنجاز الآسيوي الذي رفع اسم دولة الإمارات عالياً، ويضاف إلى إنجازاتها، ليؤكد تميز الإماراتية التي تسير وفق رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق المزيد من الإنجازات.
وهنأ سموه لاعبي فريق كرة اليد بنادي الشارقة الرياضي والجهازين الإداري والفني وجمهور النادي وجميع محبيه وأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الإنجاز الوطني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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