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الطقس صحو إلى غائم جزئياً مع ظهور سحب غداً

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الطقس صحو إلى غائم جزئياً مع ظهور سحب غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والجزر، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:28 والجزر الأول عند الساعة 02:02.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:33 والمد الثاني عند الساعة 05:26، والجزر الأول عند الساعة 11:29 والجزر الثاني عند الساعة 22:22.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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