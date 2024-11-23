الامارات | الإمارات وفنلندا تعقدان الدورة الثانية من أعمال اللجنة المشتركة في هلسنكي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت اللجنة المشتركة الإماراتية-الفنلندية دورتها الثانية في هلسنكي، برئاسة سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، من الجانب الإماراتي، وسعادة يارنو سوريالا، نائب الوزير للتجارة الدولية من الجانب الفنلندي.

وأكد الجانبان خلال الجلسة التزامهما بدعم العلاقات الثنائية وتوطيد أواصر التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار، والأمن الغذائي والمائي، والتعليم، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والنقل والخدمات اللوجستية.

واختتم الجانبان الجلسة بالتوقيع على محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة.

وعلى هامش الدورة، ألقى سعادة الهاجري كلمة في الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي-الفنلندي بحضور عدد من كبار مسؤولي أعضاء المجلس من الجانبين، مؤكداً على مرونة القطاع الخاص لدى البلدين، مما سيسهم بتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والثنائية بوتيرة متسارعة.

واختتم جدول أعمال الزيارة باجتماع ثنائي بين معالي ويلي ريدمان وزير الشؤون الاقتصادية الفنلندي، وسعادة الهاجري جرى خلاله بحث فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.