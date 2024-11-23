الامارات | «الأوقاف» تدعم 7624 أسرة بـ 165.4 مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن إجمالي اعتمادات لجنة الصرف في الهيئة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت 165.4 مليون درهم، استفاد منها 7624 أسرة من خلال 21 مشروعاً ضمن مصارف الزكاة المعتمدة.

وذكرت الهيئة في تقريرها أن مشروع المواطنات (زوجات غير المواطنين) استفاد منه 672 أسرة بقيمة 32 مليوناً و496 ألفاً و900 درهم، ومشروع ضعف الدخل استفاد منه 1097 أسرة بقيمة 25 مليوناً و457 ألفاً و866 درهماً.

وبيّنت أن مشروع المطلقات استفاد منه 536 أسرة بقيمة 16 مليوناً و592 ألفاً و334 درهماً، ومشروع العاطلين عن العمل استفاد منه 451 أسرة، بقيمة 10 ملايين و891 ألفاً و946 درهماً. وذكرت أن مشروع كبار المواطنين والمقيمين استفاد منه 351 أسرة بقيمة 10 ملايين و92 ألفاً و485 درهماً، ومشروع المنكوبين استفاد منه 200 أسرة بقيمة 10 ملايين و20 ألفاً و500 درهم، ومشروع أصحاب الهمم استفاد منه 257 أسرة بقيمة سبعة ملايين و310 آلاف و650 درهماً.

وأشارت إلى أن مشروع الأرامل استفاد منه 275 أسرة بقيمة ستة ملايين و834 ألفاً و334 درهماً، ومشروع طلبة العلم - الجامعات استفاد منه 299 أسرة بقيمة ستة ملايين و755 ألفاً و979 درهماً، ومشروع خلاص الزكوي «الغارمون» استفاد منه 75 أسرة بقيمة خمسة ملايين و709 آلاف و670 درهماً.

ولفتت إلى أن مشروع أسر السجناء استفاد منه 98 أسرة بقيمة خمسة ملايين و148 ألف درهم، ومشروع الأسر المتعففة استفاد منه 241 أسرة بقيمة خمسة ملايين و6000 درهم، ومشروع أسر الأيتام استفاد منه 186 أسرة بقيمة أربعة ملايين و165 ألف درهم، ومشروع طلبة العلم - المدارس استفاد منه 578 أسرة بقيمة ثلاثة ملايين و978 ألف درهم، ومشروع زكاة الفطر استفاد منه 1373 أسرة بقيمة ثلاثة ملايين و464 ألف درهم، ومشروع المطلقات الحاضنات أبناء المواطنين استفاد منه 78 أسرة بقيمة ثلاثة ملايين و196 ألف درهم، ومشروع المسلمون الجدد استفاد منه 493 أسرة بقيمة مليونين و465 ألف درهم، ومشروع الطوارئ والأزمات استفاد منه 136 أسرة بقيمة مليونين و289 ألف درهم، ومشروع المرضى استفاد منه 128 أسرة بقيمة مليونين و130 ألف درهم، ومشروع مسكني استفاد منه 99 أسرة بقيمة مليونين و118 ألف درهم، ومشروع القرض الحسن استفاد منه أسرة واحدة بقيمة 60 ألف درهم.

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، إن الهيئة ضمن استراتيجيتها في خدمة فريضة الزكاة قد اعتمدت نحو 165 مليون درهم و464 ألفاً و497 درهماً بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، استفاد منها نحو 7624 عائلة ضمن 21 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية للزكاة. وأكد الدكتور الدرعي حرص الهيئة على الشفافية مع متعامليها واطلاعهم على أدائها في صرف أموال الزكاة للمستحقين لها، مشيراً إلى أن اعتماد المبالغ يأتي بناءً على الاجتماعات التي تعقدها لجنة الصرف المختصة بالنظر في توزيع أموال الزكاة للمستحقين لها، والبت في الحالات المتقدمة بطلب المساعدة.