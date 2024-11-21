الامارات | مدينة العين تستضيف الحفل الرسمي لعيد الاتحاد الـ 53

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة تنظيم عيد الاتحاد الـ 53 أن الحفل الرسمي لهذا العام سيُقام في مدينة العين.

وأوضحت أنه يمكن متابعة الحفل الرسمي مباشرة في مختلف أنحاء الدولة في الثاني من ديسمبر، عبر الموقع الرسمي لعيد الاتحاد الـ 53، وعبر جميع القنوات التلفزيونية المحلية وقناة اليوتيوب الرسمية.

ويُعرض الحفل على شاشات دور السينما وفي بعض مناطق الاحتفال المختارة، على أن يتم الإعلان قريبا عن المواقع المحددة التي ستعرض البث في مختلف أنحاء الدولة.

وقالت عائشة النعيمي، مدير الاتصال في لجنة تنظيم الاحتفال الرسمي لعيد الاتحاد الـ53، إن مدينة العين تمتلك أهمية تاريخية كبيرة تعود لآلاف السنين، حيث تجمع بين جمال الطبيعة وأصالة التراث، ما يعكس التزام دولة الإمارات بمعايير الاستدامة، وبفضل مواقعها الطبيعية ومعالمها التاريخية، تعد المدينة كنزا وطنيا يعبر عن التراث الإماراتي العريق المتجذر في تاريخ شعبنا والممتد عبر الحضارات.

وأضافت أنه بفضل مبادرات الاستدامة الحديثة، أصبحت العين منارة للاستدامة البيئية ومثالا يُحتذى به في الحفاظ على الطبيعة الخلابة، مع تحقيق التقدم والحداثة لخدمة وإلهام الأجيال القادمة.

وتُعد مدينة العين رمزا ذا أهمية كبيرة لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لما لها من ارتباط وثيق بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ورؤيته للوحدة والازدهار، فقد بدأت مسيرة الشيخ زايد، وهو شاب، حاكما لمنطقة العين، التي اشتهرت بكونها وجهة زراعية بفضل واحاتِها الخصبة وأنظمة الري التقليدية بالأفلاج، ما يُظهر أن الاستدامة كانت وما زالت جزءا متجذرا في التراث الإماراتي.

وتتميز العين بكونها موقعا مُدرجًا ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، ما يعكس أهميتها البيئية والتاريخية وإرثها العريق الذي يمتد لأكثر من 4000 عام.

ويُركّز حفل عيد الاتحاد هذا العام على الاحتفاء بمسيرة دولة الإمارات وإرث الأجداد المؤسسين، معتمدا على تقنيات السرد القصصي المبتكرة.

لتحميل أدلة الاحتفال http://https://eidaletihad.ae/ وللحصول على مزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي www.EidAlEtihad.ae

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